الصحة تبحث مع المعهد العربي لإعداد القيادات تعزيز وتطوير منظومة تدريب الكوادر البشرية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتورة دينا فضالي، عميد المعهد العربي لإعداد القيادات، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك في تدريب الكوادر البشرية وإعداد جيل شاب مؤهل لقيادة القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تطوير برامج تدريبية تلبي احتياجات الوزارة الفعلية، مع التركيز على إعداد الكوادر الشابة لتحمل المسؤوليات القيادية وتعزيز الكفاءة المؤسسية، مؤكدا أن الهدف هو بناء قدرات مهنية تتوافق مع أولويات القطاع الصحي، مثل برامج القيادة والتخصصات الطبية الحيوية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات التعاون، بما في ذلك توفير منح تدريبية جزئية، وتخفيضات مالية، وبرامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تم استعراض جودة البرامج المقترحة من المعهد العربي، مع التأكيد على استعداد الوزارة لتوفير أماكن تدريبية ووضع مسار واضح للتعاون يمهد لتوسيع الشراكة في مجالات أخرى، حيث تم في هذا السياق، بحث إمكانية إبرام بروتوكول تعاون يتضمن برامج تدريبية محددة لرفع كفاءة الكوادر البشرية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا آليات اعتماد المنشآت الصحية المخصصة للسياحة العلاجية، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في هذا المجال.