ملتم أغسطس يغلق شواطئ الإسكندرية بالكامل

أعلن أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أن جميع شواطئ المدينة قد تم إغلاقها بالكامل، سواء في القطاع الشرقي أو الغربي، وذلك بسبب ما يُعرف بـ"ملتم أغسطس"، وهي ظاهرة طبيعية سنوية يشهدها البحر المتوسط خلال منتصف أغسطس، وتتسبب في ارتفاع شديد في الأمواج وهيجان واضح للبحر.

وأوضح إبراهيم أن "ملتم أغسطس" هو مصطلح متعارف عليه منذ القدم بين الصيادين وأهالي البحر، ويُستخدم للإشارة إلى هذه الفترة المضطربة من العام، والتي تتطلب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع البحر.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد أصدرت تحذيرات بشأن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ما قد يصل إلى 3.5 متر، مما يمثل خطورة بالغة على أرواح المواطنين، خاصة في ظل الازدحام الصيفي بالشواطئ.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن القرار جاء حفاظًا على أرواح رواد الشواطئ، وأن فرق الإنقاذ والمفتشين منتشرون بكامل طاقتهم لمتابعة تنفيذ قرار الغلق والتعامل الفوري مع أي محاولات للنزول إلى المياه.

واختتم إبراهيم حديثه بمناشدة المواطنين ضرورة الالتزام بالتحذيرات الصادرة، وعدم التوجه إلى الشواطئ خلال هذه الفترة، حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن سلامة الأرواح تظل على رأس أولويات المحافظة.





