ريم بسيوني: المناهج الدراسية لا تعكس ثراء الممالك الإسلامية المصرية

قالت الكاتبة ريم بسيوني، إن الممالك الطولونية والفاطمية والمملوكية كانت كيانات شبه مستقلة، مثّلت آخر العهود الإسلامية الكبرى، معتبرة أن ما يتم تدريسه عنها في المناهج الدراسية يظل سطحيًّا وغير إيجابي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" عبر شاشة "المحور" مساء الاثنين، أن الدولة الطولونية، بقيادة أحمد بن طولون، أسست عاصمة جديدة لمصر، وأطلقت نهضة ثقافية وصناعية، وبها بدأت الكتابة عن الهوية المصرية التي تتطور عبر الزمن وتتقبل الجديد.

وأشارت إلى أن الدولة الفاطمية قدّمت شخصيات بارزة أثّرت في مصر، مثل بدر الجمالي، الذي أعاد الاستقرار بعد الشدة المستنصرية، وقسّم البلاد إلى 28 محافظة، وجوهر الصقلي الذي أسس مدينة القاهرة، وذكرت أيضًا دخول صلاح الدين الأيوبي إلى مصر.

وأكدت أن هذه المراحل التاريخية تستحق ثلاث روايات منفصلة لكل منها، لكنها مترابطة في تسلسل تاريخي غني لا ينبغي اقتطاعه؛ فتاريخ مصر مليء بالإنجازات.

تجدر الإشارة إلى أن الروائية ريم بسيوني حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية عام 2020 عن روايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، وفيها استطاعت اصطحاب قرائها في جولات مستمرة بين الآثار المملوكية المذكورة في الرواية، ليشاهدوا عن قرب جمال العمارة الإسلامية، ويعيشوا أجواء الرواية في الأماكن نفسها التي استوحت منها أحداثها.