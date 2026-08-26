سموحة يتعادل مع بترول أسيوط في الدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة سموحة وبترول أسيوط، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، في ظل غياب الفاعلية الهجومية وعدم استغلال الفرص المتاحة.

وحاول سموحة استغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل الوصول إلى مرمى بترول أسيوط، بينما اعتمد الضيوف على التنظيم الدفاعي واللجوء إلى الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

ولم يختلف الحال كثيرًا في الشوط الثاني، إذ استمر التعادل السلبي في ظل عدم قدرة الفريقين على استغلال الفرص التي أتيحت لهما، لتنتهي المباراة دون أهداف ويحصل كل فريق على نقطة.

وبهذه النتيجة، رفع بترول أسيوط رصيده إلى نقطتين في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى نقطة واحدة ليحتل المركز الخامس عشر.