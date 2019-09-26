أستون فيلا يشيد بـ«المحارب» تريزيجيه بعد تألقه أمام برايتون

ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور لـ تريزيجيه من المباراة، معلقًا عليها: "المحارب تريزيجيه من المباراة".

ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور لـ تريزيجيه من المباراة، معلقًا عليها: "المحارب تريزيجيه من المباراة".

ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور لـ تريزيجيه من المباراة، معلقًا عليها: "المحارب تريزيجيه من المباراة".