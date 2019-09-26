أستون فيلا يشيد بـ«المحارب» تريزيجيه بعد تألقه أمام برايتون

أشاد نادي أستون فيلا الإنجليزي، بلاعبه محمود حسن "تريزيجيه"، عقب تألقه أمام برايتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لفريق أستون فيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور لـ تريزيجيه من المباراة، معلقًا عليها: "المحارب تريزيجيه من المباراة".
وتأهل أستون فيلا، بمشاركة محمود تريزيجيه، إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، عقب الفوز أمام فريق برايتون، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
وسجل أهداف فريق أستون فيلا أمام برايتون، جوتا كنور هوريهان وجاك جرليش، فى الدقائق 22، 33 و 78، بينما أحرز هدف برايتون الوحيد هايدون روبيرتس فى الدقيقة 61 من عمر اللقاء