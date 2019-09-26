إبراهيم عبد الخالق: مواجهة الأهلي أسهل من الصاعدين للممتاز

أبدى إبراهيم عبد الخالق، لاعب وسط الإنتاج الحربي، عدم تخوفه من مواجهة الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.