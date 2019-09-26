إبراهيم عبد الخالق: مواجهة الأهلي أسهل من الصاعدين للممتاز

أبدى إبراهيم عبد الخالق، لاعب وسط الإنتاج الحربي، عدم تخوفه من مواجهة الأهلي حامل لقب الدوري الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
وقال عبد الخالق في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأربعاء: "الإنتاج الحربي يجيد اللعب أمام الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك".
وأضاف "مباراة الأهلي تكون أسهل من مواجهة الفرق الصاعدة للممتاز، لأنها تكون مفتوحة وهجومية، وما يساعدنا أيضا أن مختار مختار المدير الفني للإنتاج فكره هجومي".
وشدد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق "لكن المباراة تبقى صعبة للغاية في ظل نشوة الأهلي بانتصاراته تحت قيادة مديره الفني الجديد، وفوزه بكأس السوبر على حساب الزمالك".
واستهل الإنتاج مشواره في الدوري بالفوز على إف سي مصر بثلاثية دون رد، بينما تغلب الأهلي على سموحة بهدف سجله رمضان صبحي.