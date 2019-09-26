البلغارية كريستالينا جورجيفا أول رئيس لصندوق النقد من دولة صاعدة

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على تعيين البلغارية كريستالينا جورجيفا رئيسة للصندوق لتصبح أو شخصية من الدول الصاعدة تتولى هذا المنصب.

ومن المقرر أن تبدأ جورجيفا ممارسة مهام منصبها الجديد اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 5 سنوات، وكانت قد شغلت منصب مدير في البنك الدولي.

يذكر أن الهدف الأساسي لصندوق النقد الدولي الموجود مقره في واشنطن هو ضمان استقرار النظام النقدي الدولي.

ويقدم الصندوق قروضا للدول الأعضاء لضمان استقرار اقتصاداتها، وهو يعاني من كراهية الشعوب له في أغلب الأحوال لأنه يربط هذه القروض بإجراءات تقشف إضافية على هذه الدول.

من ناحيتها، قالت جورجيفا في بيان "إنها مسؤولية عظيمة أن أقود صندوق النقد الدولي، في وقت يواصل فيه النمو الاقتصاد العالمي معدلاته المحبطة مع استمرار التوترات التجارية وارتفاع معدلات الدين العام إلى مستويات تاريخية".

وقالت إن الأولوية القصوى للصندوق ستكون مساعدة الدول في تقليل المخاطر إلى أدنى درجة ممكنة، مع "الاستعداد لمواجهة أي انهيارات" مع دعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

تأتي جورجيفا خلفا للفرنسية كريستين لاجارد التي فازت برئاسة البنك المركزي الأوروبي.