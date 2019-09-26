أدانت لبنان انتهاكات إسرائيل المتكررة للقرار 1701 لدى انعقاد اجتماع ثلاثي «لبناني – إسرائيلي» برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول، قبل ظهر اليوم الخميس.

وأدان الجانب اللبناني "الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للقرار 1701 واستعرض الخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًّا، خصوصاً الاعتداءات الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة مسيّرتين والأحداث التي تلتها".

وأضاف البيان أن الجانب اللبناني "جدد الالتزام بالقرار 1701 بجميع مندرجاته".

وطالب الجانب اللبناني، بحسب البيان "بانسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر مذكراً بالبقعة (بي 1) المحتلة ( وهي نقطة عند الحدود الجنوبية بين لبنان وإسرائيل عند شاطئ الناقورة)، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحرية".

وحضر الاجتماع، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني "وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن الطيّار أمين فرحات".