عضو شركات السياحة: باب العمرة لن يُفتح أمام المصريين إلا بحلول يناير

قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، إن تكلفة العمرة اقتصاديًا عالية للغاية هذا العام، متوقعًا أن فتح باب العمرة أمام المصريين لن يتم إلا بحلول الأول من شهر يناير المقبل، مع ظهور لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن بوابة العمرة المصرية ستكون صاحبة الحق الوحيد الذي تتم من خلاله العمرة للمواطن المصري، حتى تستطيع الشركات السياحية أن تنطلق بأسس مُحَافظ عليها.

وأشار إلى أن المملكة السعودية حافظت على صحة الإنسان قبل أي أداء لنسك، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، لافتًا إلى أنها بدأت الإعلانات والترتيب للعمرة تدريجيًا.

وأوضح عضو الشركات السياحية أن المملكة أعلنت أن 1 نوفمبر بداية العمرة من الخارج، ويوم 4 أكتوبر لعمرة محددة لمن يقيم في الداخل، معلقًا: «العمرة أو الحج ما قبل كورونا شيء، وبعدها وأثناء كورونا شيء آخر».

وذكر أن الأمور ستكون واضحة بوجود علاقة بين وكيل منفذ في السعودية، ووكيل خارجي بالدول الأخرى، ومعتمر، مضيفًا أن العلاقة الثلاثية ستُبنى على عقد واضح.

وقررت المملكة العربية السعودية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.