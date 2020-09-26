 السيسي يوجه بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى - بوابة الشروق
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السيسي يوجه بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى

هديل هلال
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:39 م | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 6:39 م

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.


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