أرجع نائل شحادة، أستاذ الاقتصاد، علاقته بالمقاول الهارب محمد علي، إلى عام 2016، مضيفًا: «تواصل معي في 2018 لشراء الفيلا الخاصة به».

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه ساعده أيضًا هو عائلته أثناء إقامته بأسبانيا، ذاكرًا أن علاقته بعلي انتهت في فبراير 2019، وبعدها كان يوجد تواصلات متقطعة.

وذكر أن الفيلا الذي اشتراها لمحمد علي باعتباره الوسيط العقاري له، تكلفت مليون و250 ألف يورو إضافة إلى الضرائب ورسوم التسجيل، موضحًا أن هذا المبلغ دفع من خلال تحويل بنكي جاء من مصر لحسابه البنكي في أسبانيا.

ولفت إلى أن فيلا محمد علي غير قابلة للسكن، لأن التشطيبات الخاصة بها لم تنته بعد، بسبب أزمة كورونا وخلافات مع المهندس العقاري، مشيرًا إلى أن علي يسكن حاليًا في إحدى شقق برشلونة.

وتابع: «كان يتوقع أن كل الناس تبلغ عنه إلا نائل شحادة، لأنني أحب العمل فقط، لكن إذا أذاني أحد لا أنساها له»، لافتًا إلى أن علي تواصل معه في بداية قضيته لمساعدته، لكن وصلته مستندات تدينه من مصر.