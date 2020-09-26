لبنان: القوى الأمنية والعسكرية تشتبك مع مجموعة إرهابية مسلحة شمالي البلاد

نفذت وحدات من قوات العمليات الخاصة بجهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) بمؤازرة من الجيش اللبناني، سلسلة من المداهمات الأمنية الموسعة شمالي البلاد في منطقة قرب الحدود مع سوريا، ضد جماعة إرهابية، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكانت القوة الضاربة بشعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، قد بدأت عصر اليوم في تنفيذ المداهمة مستهدفة إلقاء القبض على عناصر مسلحة شديدة الخطورة، غير أن الوضع تطور إلى اشتباك مسلح على نطاق واسع، على نحو استدعى الدفع بتعزيزات أمنية إضافية إلى جانب تدخل من الجيش لتقديم الدعم والمؤزارة.

وجرى خلال المداهمة التي تنفذها القوة الضاربة بشعبة المعلومات، تبادل كثيف لإطلاق النيران بالأسلحة النارية الآلية (الرشاشات) في عدد من المناطق، وكذلك استُخدمت القذائف الصاروخية (آر بي جي).

ودفعت شعبة المعلومات بوحدات إضافية من قوتها الضاربة في سبيل محاصرة العناصر الإرهابية المسلحة والتعامل معهم، كما تدخلت وحدات من القوات المسلحة بالتنسيق مع شعبة المعلومات، وأقامت حواجز وارتكازات عسكرية في محيط المناطق التي تشهد العملية الأمنية وذلك لمنع هروب المسلحين وتضييق الخناق عليهم.