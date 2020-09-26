وزير الاتصالات: نستهدف تسجيل مليون مواطن على منصة مصر الرقمية بنهاية العام الحالى

خدمات الإسكان الاجتماعى على المنصة الرقمية وتسجيل 150 ألف مواطن

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات ان وزارته تستهدف تسجيل مليون مواطن على منصة مصر الرقمية بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى ان الوزارة تستهدف تسجيل كل من يحمل بطاقة رقم قومى على منصة مصر الرقمية.

واكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ «مال واعمال – الشروق» ان ما يقرب من 150 الف مواطن قاموا بالتسجيل فى منصة مصر الرقمية والتى يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين.

واطلقت الوزارة البث التجريبى لمنصة مصر الرقمية منذ عدة اسابيع وتشمل 70 خدمة من الخدمات يستخدمها المواطن فى جميع انحاء الجمهورية مثل حزم الخدمات الخاصة بكل من المرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق.

وأكد الوزير انه سيتم اضافة خدمات جديدة تهم المواطنين والمستثمرين على منصة مصر الرقمية خلال ايام مشيرا إلى انه يتم الاتفاق على وضع خدمات الاسكان الاجتماعى حيث يستطيع المواطن ان يقدم لحجز شقة ومتابعة الاجراءات من خلال تلك المنصة.

وتابع: انه يتم ايضا حاليا الاتفاق لاضافة خدمات المستثمرين بهدف زيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين ودعم ريادة الاعمال لدى الشباب من خلال تلك المنصة.

وتعتمد المنصة على آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مع ضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى.

وأكد الوزير انه يمكن الآن التسجيل فى منصة مصر الرقمية من خلال خطوات بسيطة تتضمن رقم الهاتف المحمول والرقم القومى ويمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى.

وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال البث التجريبى تعمل على تطوير المنصة بشكل دائم حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات مختصة بالخدمات على تطوير وتشغيل المنصة، وبجانب هذه المنصة سيتمكن المواطنين من الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة ومن خلال مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين أو من خلال مراكز الاتصال.