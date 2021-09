أكد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن هناك محاولات لتسييس ملف سد النهضة الإثيوبي في المحافل الدولية، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال في كلمة ألقاها، أمس السبت، في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "المشروع يتعرض لتهديد"، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وتابع مشددا: "لن نتوقف عن مساعينا للاستفادة من مواردنا"، ودعا إلى أنه "يجب العمل مع الحكومة السودانية لدعم السلام بين البلدين".

كما رفض وزير الخارجية الإثيوبي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت، التدخل في شؤون بلاده الداخلية، مؤكدا: "مصدومون من حملة التشويه التي تحدث ضدنا ولا نقبل أي إملاءات خارجية"، وأردف: "لم نهدد أمن أي دولة أخرى، وسنظل داعمين للاستقرار في المنطقة والعالم".

وقال: "من الواضح أن مبادئ السياسة الخارجية الإثيوبية تتمثل في الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي"، ولفت إلى أن "العقوبات لن تكون عائقا أمامنا في مواجهة التحديات".

وأعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله أن يكون هناك المزيد من الدول التي ترفع راية التعددية بدلا من تقلبات الأحادية، وذلك فإن إثيوبيا على استعداد للاستفادة من الآليات الثنائية والحلول الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع السودان.

Dialogue has always been our preferred course of action. Accordingly, Ethiopia is open to candid initiatives for peace. In this connection, we will work with the AU & the High Representative for the Horn of Africa towards an Ethiopia led national dialogue. @DemekeHasen #UNGA 76 pic.twitter.com/4l6A1f5iFz