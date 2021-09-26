بعد 16 عامًا في السلطة، من المقرر أن تتقاعد أنجيلا ميركل من منصب المستشارة بعد الانتخابات العامة في ألمانيا اليوم الأحد، مما يترك فجوة كبيرة في السياسة الألمانية.

أعلنت ميركل في أكتوبر 2018، أن ولايتها الرابعة في المنصب ستكون الأخيرة، ويمثل القرار المرة الأولى منذ عام 1949، التي لا يترشح فيها المستشار الحالي لإعادة انتخابه.

تم تعيين ميركل كمستشارة لأول مرة في 22 نوفمبر 2005، وشغلت منصبها لأكثر من 16 عاما في ألمانيا، لتقارب مع فترة حكم زعيم ألمانيا السابق هيلموت كول، الذي مكث في الحكم أكثر من 16 عاما.

عرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا مصورا عن حياة المستشارة الألمانية ميركل يلخص رحلة حكمها منذ التوالي وحتى التنحي.

1. أنجيلا ميركل تدلي بصوتها في مركز اقتراع في برلين في الانتخابات الفيدرالية لعام 2005، الصورة التقطتها وكالة حماية البيئة.

2. صورة لميركل معلقة على الحائط مع صور المستشارين السابقين، كونراد أديناور، لودفيج إرهارد، كورت جورج كيسنجر، ويلي براندت، هيلموت شميدت، هيلموت كول وجيرهارد شرودر في برلين 2005، الصورة التقطتها وكالة حماية البيئة.

3. ميركل تؤدي اليمين الدستورية 4 مرات في عام 2005، وعام 2009، وعام 2013، وأخيرا عام 2018، والتقت هذه الصور وكالة الصحافة الفرنسية.

4. ميركل تتحدث مع جندي من الجيش الألماني في ولاية ساكسونيا عام 2006، من تصوير وكالة الصحافة الفرنسية.

5. ميركل في قمة مجموعة الثماني في هايليغيندام بألمانيا عام 2007، التقطت الصورة وكالة رويترز.

6. ميركل تجلس بين فلاديمير بوتين وجورج دبليو بوش في قمة مجموعة الثماني في هايليغيندام عام 2007، حقوق الصورة لموقع جيتي إيماجيس العالمي.

7. ميركل ترحب بالزوار في "يوم الباب المفتوح" خلال فترة ولايتها الأولى في المستشارية في برلين، 2008، الصورة لوكالة أسوشيتد برس.

8. ميركل تجلس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالقصر الملكي في بروكسل، بداية اجتماع آسيا وأوروبا في عام 2010، من تصوير وكالة الصحافة الفرنسية.

9. الاحتفال مع المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه 4-0 على البرتغال في مونديال 2014 بالبرازيل، الصورة لوكالة أكشن برس.

10. ميركل تتحدث مع امرأة شابة خلال حفل استقبال في مخيم نيزيب للاجئين بالقرب من غازي عنتاب، تركيا، 2016، تصوير وكالة رويترز.

11. تظهر ميركل في وضع حماسي، وسط زعماء العالم، الذين يحيطون بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع 2018 في لا مالباي في كيبيك، بكندا، الصورة لوكالة الأنباء الفرنسية.

12. أخيرا صورة لميركل وهي تغادر بعد مناظرة قبل الانتخابات الوطنية لعام 2021، التقطتها وكالة أسوشيتد برس.