تعليم البحيرة تتابع تجهيزات المدارس الفنية وتدريب العاملين على منظومة الجدارات

قام يوسف الديب وكيل وزراة التربية والتعليم بالبحيرة، يرافقه مهندس محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى، وعبدالله عمارة مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية، بجولة تفقدية، اليوم، على مدرستي دمنهور الزراعية العسكرية ودمنهور الثانوية الصناعية بنات؛ لمتابعة التجهيزات والاطمئنان على إنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالصيانة البسيطة لدورات المياه والمقاعد والشبابيك وأعمال الإنارة والسباكة وطلاء الأسوار وتقليم الأشجار وتهذيبها ونظافة المدارس من الداخل والخارج قبل الدراسة.

ثم قاموا بتفقد مركز إعداد القادة التربويين بدمنهور، حيث تجرى تدريبات المعلمين على نظام التعليم المطبق به منظومة الجدارات الفنية، الذى يهدف إلى إكساب كل من الطالب والمعلم مجموعة المهارات الخاصة بالتقنيات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية التى يحتاجها سوق العمل.

وأكد وكيل الوزراة أن منظومة الجدارات الفنية والمناهج المطورة تستهدف 27 مدرسة من مدارس التعليم الفنى بنوعياته المختلفة بمحافظة البحيرة، وهو نموذج للتقويم الشامل الذى يهتم بجوانب التعليم الثلاثة عند المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات استجابة لمتطلبات العصر الحديث، وذلك انطلاقا من أهمية التعليم الفنى الذى يمثل قاطرة التنمية البشرية فى مصر ودعامة مهمة من دعامات تنمية المجتمع وإعداد القوى العاملة المدربة مهنيا وتقنيا لسوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تستعد لإنهاء تعميم منظومة المناهج الجديدة المبنية على أسلوب الجدارات المهنية لربط خريجى التعليم الفنى بسوق العمل، لافتًا إلى أن وحدة الانتقال لسوق العمل هى القائمة على هذا البرنامج المتضمن الإرشاد والتوجيه المهنى وريادة الأعمال ودعم الابتكار، حيث يتم تقديم التدريبات العملية للمعلمين لتدريبهم على التعلم عن طريق منهجية المهارات (الجدارات) وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة.