كوبا تنتج 30 مليون جرعة من لقاح «عبد الله»

أعلنت السلطات الصحية في كوبا اليوم الأحد أن كوبا أنتجت 30 مليون جرعة من لقاح عبد الله المضاد لفيروس كورونا، الذي طوره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية عن مركز الهندسة قوله في تغريدة إن هذا الإنتاج سيضمن تحصين السكان فوق سن 19 عامًا، والذي يشمل النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والأشخاص الذين أجريت لهم عمليات زرع، والمراهقين والشباب في السنوات الأخيرة من نظام التعليم الوطني.

وتابع أن لقاح عبد الله، وهو أول لقاح في كوبا وأمريكا اللاتينية، أظهر فعالية بنسبة 90 % في المرضى المصابين بأمراض خطيرة وضد متغير دلتا من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة العامة الكوبية أمس أنها قامت بتوزيع 19 مليون و392 ألفا و280 جرعة من لقاحات كوفيد -19 حتى 22 سبتمبر الجاري.

كما وافقت كوبا مؤخرًا على جدول تطعيم جديد سيسمح بتحصين 92.6 في المائة من سكانها بحلول أواخر نوفمبر، لذلك من المتوقع أن يحصل خمسة ملايين شخص آخر هذا الشهر على الجرعة الأولى على الأقل من أحد اللقاحات المنتجة في البلاد.