العثور على رجل في بطن تمساح كان قد فُقد خلال إعصار إيدا

عثر في ولاية لويزيانا الأمريكية، على بقايا رجل كان قد اختفى خلال إعصار إيدا، في معدة تمساح، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

الرجل كان قد فقد في 30 أغسطس، عندما بدأت الفيضانات في سيديل.

وتعود القصة إلى قيام الزوجة بالتبليغ عن أن زوجها ربما يكون ضحية لهجوم تمساح، في ذلك الوقت، حيث رأت التمساح يهاجمه وعندما أرادت مساعدة زوجها هجم عليها التمساح، لتركض طالبة للمساعدة وعندما عادت لم يكن زوجها موجودا في المكان.

وتم القبض على تمساح وزنه 230 كجم منذ أيام في لويزيانا، وأثناء تشريح الجثة، تم العثور على بقايا بشرية في معدة تمساح ضخم.

وأثبت تحليل الحمض النووي الى أنه يعود لتيموثي ساتيرلي البالغ من العمر 71 عاما، بحسب ما نقل موقع "ميرور".