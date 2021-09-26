فلسطين: استمرار إعدامات إسرائيل بحق الفلسطينيين سيؤدي لانفجار الأوضاع

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن استمرار إعدامات إسرائيل بحق الفلسطينيين سيؤدي لانفجار الأوضاع والمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأدانت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ما وصفته بـ"الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.

واعتبرت الرئاسة أن "هذه الجريمة امتداد لمسلسل الانتهاكات والجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.

وطالب بيان الرئاسة المجتمع الدولي بـ"مغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد أربعة فلسطينيين اليوم في اشتباكات مسلحة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن ثلاثة أشخاص استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بدو المحاذية لشمال القدس، فيما استشهد رابع في بلدة بورقين في جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة فلسطينيين خلال عمليات اعتقال في الضفة الغربية.

وذكر الجيش أن القتلى هم "أعضاء في خلايا تتبع لحركة حماس كانت تعمل على إطلاق النار على نقاط عسكرية إسرائيلية في رام الله وجنين خلال الفترة الأخيرة".

ونعت حماس في بيان لها القتلى الأربعة، مؤكدة أن "دماءهم لن تذهب هدرا"، ودعت الحركة إلى "تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس" مع الجيش الإسرائيلي.