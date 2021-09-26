منطقة القاهرة للخماسي الحديث تسلم الدرع العام لنادي الشمس وتكرم أبطالها

عقد مساء امس السبت الحفل السنوي لمنطقه القاهرة للخماسي الحديث لتسليم الدرع العام لنادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد ولتكريم اللاعبين الحاصلين على بطولات منطقه القاهرة واللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 وأبطال العالم من المنطقة وذلك بتنظيم شركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال برئاسة محمد جاد.

شهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من أسرة الخماسي الحديث علي رأسهم شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية وعرفة السيد رئيس منطقة القاهرة وأسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس والنائبة أيه مدني عضو مجلس النواب وبطلة الخماسي السابقة ومحمد حمدي جاد مدير التسويق بالاتحاد، وياسر حفني عضو مجلس إدارة نادي الزهور الفائز بالتزكية ووائل سليمان أمين صندوق المنطقة.

وحضر المؤتمر لاعبو منتخب مصر للخماسي الحديث الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو 2020 وعلي رأسهم احمد الجندي صاحب فضية طوكيو وأحمد أشرف وهايدي عادل وأميرة قنديل وإسلام حامد.

وكرمت منطقة القاهرة للخماسي الحديث أبطال المنتخب المصري الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو، وأبطال المنطقة في الموسم المنقضي وهم جودي وليد رمضان وجني محمد صابر وعبدالله سامح كمال وجنى وليد دسوقي ومحمد تامر طارق وبسنت جميل بركات ومحمد وليد حسين ومريم محمد حسن وعمر أيمن عبدالفتاح وجومانه محمد حمزة وريتاج ايهاب سيد وياسين أحمد حسن وعمر رامي رمضان، كما تم تكريم الأندية المختلفة والمدربين.

وفي نهاية الحفل تم تسليم درع المنطقة لنادي الشمس إلى رئيسه أسامة أبوزيد وأعضاء مجلس الإدارة النائبة آية مدني ودعاء بركات.

وقال شريف العريان - فى الكلمة التى ألقاها في المؤتمر- أنه سعيد بتكريم أبطال منطقة القاهرة حيث أنهم امتداد لمنتخبات مصر المختلفة في الخماسي الحديث متمنياً لهم التوفيق فى البطولات القادمة.

وأضاف العريان أن منطقة القاهرة نجحت في اخراج العديد من أبطال العالم في الخماسي الحديث خلال الفترة الماضية خاصة أن قوام المنتخب الذي شارك في أولمبياد طوكيو كان من ابنائها وهو دليل كبير علي نجاحها في اللعبة.

وأوضح العريان أن الخماسي الحديث نجح في الانتشار في جميع مناطق مصر وأصبح هناك بطل من كل منطقة في المنتخب وهناك منافسة شرسة بين المناطق لتغذية المنتخب بأكبر عدد من اللاعبين وهو ما يصب في مصلحة منتخب مصر.

ومن جانبه رحب عرفة السيد بضيوف المؤتمر وأشاد بأبطال منطقة القاهرة حيث أصبحوا قواماً أساسياً لمنتخب مصر وهو ما يدل علي نجاح المنطقة وسيرها في الطريق الصحيح.

وأضاف عرفة السيد أن الخماسي الحديث توهج كثيراً خلال الفترة الماضية خاصة بعد استضافته لثلاث بطولات عالم وقام بتنظيمها بطريقة عالمية.

وأشار عرفة إلي أن مصر أصبحت أحد المنافسين الأقوياء علي ميداليات في بطولات العالم المختلفة مما يدل علي أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية تسير بخطي ثابتة في اطار خطة واضحة الملامح.

ومن جانبه أعرب أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس عن سعادته بانجازات أبطال النادي في هذه الرياضة مؤكداً دعم النادي الكامل لرياضة الخماسي حيث يعتبر نادي الشمس معقل صناعة الأبطال في هذه الرياضة.