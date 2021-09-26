إزالة 530 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 بالدقهلية

واصلت الأجهزة المعنية بالدقهلية أعمال حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق المحافظة.



وأوضح أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تنفيذ إزالة 30 حالة تعدٍ بمراكز ميت غمر وتمى الأمديد ونبروه، منها 19 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 6114 م2 تابعة لولاية السكة الحديد والصرف والإصلاح الزراعي، و11 حالة تعدٍ بالزراعة قيراط بمركز السنبلاوين تابعة لولاية الصرف.



وقال مختار إنه بذلك يبلغ إجمالي ما تمت إزالته 530 حالة تعدٍ، منها 472 حالة تعدٍ بالمباني، و58 حالة تعدي بالزراعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.