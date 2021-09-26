يقتتح جاليرى مصر بالزمالك معرض «الرحلة»، للفنانة التشكيلية علياء الجريدي،اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءا، والذي استوحت فكرته من رواية "آلة الزمن"، للكاتب هيربرت جور ويلز.

ومن جانبها، قالت الفنانة، في تصريحات لها،: «أقدم في كل لوحة تصوير لمشهد من مشاهد رحلتي الزمنية، استعرض بها علاقة الإنسان بالمكان والزمان، واحتياجه لمراجعة هذه العلاقة ومساراتها».

وأضافت: «على مدار مراحل تجربتى الفنية قمت باستخدام تقنيات مختلفة، إلا أننى فى هذه المرحلة وجدت أن استخدام القماش والإبر والخيط هى مغامرة جديدة التشكيل بخامات تقليدية فى تشكيل حداثي».

علياء الجريدي فنانة تشكيلية مصرية مواليد ١٩٦٨، تتنوع أعمالها بين التركيب في الفراغ، الفيديو، الرسم والمجوهرات، تحاول علياء فتح مساحة لإعادة التفكير في المُدخلات والمسلمات التي تخلق شكل العلاقات المعاصرة بين البشر، تعمل علياء أيضًا على استخدام الفن كمقدمة للتحول الاجتماعي منذ عام١٩٩8، في عام ٢٠١٣، شاركت في تأسيس جمعية جدران للفنون والتنمية.

أقامت عدة معارض في مصر والكاميرون والسنغال وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا، شاركت علياء في بينالي فينسيا في دورته ال ٥2 عام ٢٠٠٧ كما حصلت على جائزة بينالي القاهرة للتجهيز عام ١٩٩5 ومنحة الأكاديمية المصرية بروما عام١٩٩7 وجائزة مكتبة الإسكندرية عام٢٠٠7.