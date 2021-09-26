سلطنة عمان و السعودية يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون القضائي

بحث المدعي العام العماني نصر بن خميس الصواعي، اليوم الأحد، مع النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، سبل الارتقاء بالتعاون على صعيد العدالة الجزائية، وتبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الجهتين، بهدف تطوير الأداء وتنمية القدرات وصقل مهارات الأعضاء.

جاء ذلك خلال زيارة المدعي العام العماني اليوم للسعودية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، حيث تأتي هذه الزيارة تجسيدًا للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسعيًا نحو تعزيز التعاون القضائي والقانوني القائم بين الادعاء العام في السلطنة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل خدمةً للعدالة الناجزة وفق أفضل الممارسات.