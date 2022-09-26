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مسؤول بالبنك الأوروبي: ارتفاعات أخرى قادمة والأمر يحتاج إلى إجراء حاسم

البنك المركزي الاوروبي
البنك المركزي الاوروبي
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:03 م
أعلن يواخيم ناجيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن المسؤولين سيواصلون رفع أسعار الاقراض لمعالجة التضخم القياسي الذي يقترب من 10%.

وأوضح ناجيل أن هناك ارتفاعات أخرى قادمة لأسعار الفائدة خلال اجتماعات السياسة النقديةالقادمة.

يذكر أن كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أعلنت أن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة رغم "التباطؤ الشديد" المتوقع للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول "نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة مجددا خلال الاجتماعات العديدة المقبلة (لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي)، لكبح الطلب وتجنب مخاطر استمرار توقعات التضخم المرتفع".

وأضافت في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي: "قرارتنا المستقبلية للسياسة النقدية ستواصل الاستناد إلى البيانات الاقتصادية والتعامل مع الأمر باجتماع تلو الآخر".

يذكر أن الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

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