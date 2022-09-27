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الجزائر تجدد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دد د ب أ
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 11:49 م

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، التزام بلاده الراسخ بدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق مختلف أهدافها. 

 

وأشار عرقاب، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام الـ66 للوكالة، إلى استعداد بلاده لإتاحة خبرتها وبنيتها التحتية لخدمة مبادرة “شعاع الأمل” المقرر طرحها هذا العام والعام المقبل، لفائدة تقنيي الطب النووي القادمين من بنين، مع تنظيم دورات تكوينية في الجزائر . 

 

وتابع: الطاقة النووية تقدم نفسها كبديل موثوق للوقود الأحفوري قادر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد وبالتالي تحقيق الأهداف الإنمائية، وعليه شرعت الجزائر في إعداد إستراتيجية وطنية منسجمة لإدماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة والعمل على ترقية وتعزيز النظام التشريعي والتنظيمي بما يتوافق مع المتطلبات الخاصة بالتكنولوجيا النووية والالتزامات الدولية ذات الصلة.


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