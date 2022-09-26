السعودية تضيف خطا ملاحيا جديدا في ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم الاثنين، إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" الرائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية خط ملاحي جديد يربط ميناء جدة الإسلامي بـ(10) موانئ عالمية.



وقالت "موانئ"، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إن ذلك يأتي في إطار توجه الشركة نحو تعزيز خدماتها طويلة الأمد بالسوق السعودية، وتوسع عمليات الشحن البحري من الصادرات والواردات في جميع موانئ المملكة.



ويوفر الخط الملاحي الجديد، خدمة الربط بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ "كولمبو، ونهافا شيفا، وموندرا، وصلالة، ميناء الملك عبدالله، وفالنسيا، وفيليكسستو، وروتردام، وهامبورج، وانتويرب"، حيث تتكون الخدمة من 11 سفينة رئيسة بطاقة استيعابية تعادل 14 ألف حاوية قياسية لكل سفينة.



ومن المتوقع أن تصل أول سفينة تبحر من الهند إلى جدة في 23 أكتوبر المقبل وأول سفينة من أوروبا إلى جدة في 26 أكتوبر المقبل.



ويأتي ذلك نتيجة لقوة الحركة التجارية بميناء جدة الإسلامي باعتباره أكبر ميناء لاستيراد وتصدير الحاويات في المملكة، وينعكس على تحقيق الجودة في الأداء ويعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات مباشرة للمستفيدين بتعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.