بوتين يمنح الجنسية الروسية لإدوارد سنودن

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنسية الروسية إلى إدوارد سنودن، الذي كان قد سرب معلومات سرية للغاية بشأن برامج مراقبة أمريكية، ويعيش في المنفى في روسيا.



وجاء اسم سنودن في وثيقة أصدرها الكرملين اليوم الاثنين وتحتوى على اسماء مواطنين جدد في الاتحاد الروسي.



وكان سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية، قام بفضح أنشطة تجسس شاملة قامت بها الحكومة الأمريكية قبل أن يفر من الولايات المتحدة في عام 2013 ، أولا إلى هونج كونج ثم إلى روسيا، حيث حصل في نهاية الأمر على حق اللجوء.



يذكر أن سنودن مطلوب في الولايات المتحدة بتهم جنائية بسبب ارتكاب مخالفات أمنية، تشمل فضح جهود الدولة للتجسس على المواطنين على نطاق واسع.



وأعلن سنودن في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أنه وزوجته ليندسي تقدما بطلب للحصول على الجنسية الروسية لكي لا يتم إبعادهما عن ابنهما، الذي ولد في كانون الأول/ديسمبر.