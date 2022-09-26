أعلنت شركة آبل، اليوم الاثنين، أنها ستصنع هاتف "آيفون 14" في الهند بدلا من تصنيعه في الصين.



وقالت الشركة، في بيان: "تشكيلة آيفون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع آيفون 14 في الهند"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".



وكشفت آبل عن أحدث تشكيلاتها من آيفون 14 في وقت سابق من هذا الشهر.



وتتمتع النسخ الجديدة بكاميرات مطورة ومعالجات أسرع وبطاريات تعمل لفترة أطول بنفس أسعار نسخ العام الماضي.



وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بعد الصين لكن مبيعات هواتف آبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق في مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.



يتوافق إعلان الشركة الأمريكية التي مقرها في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا مع تشجيع رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتصنيع المحلي الذي أصبح هدفا رئيسيا لحكومته منذ وصولها للسلطة في عام 2014.



يأتي هذا في وقت تحول فيه الشركات المصنعة عمليات الإنتاج من الصين وسط التوترات الجيوسياسية وقيود مكافحة الجائحة التي عرقلت سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات.