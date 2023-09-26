أول سفير سعودي في فلسطين: الأرض مقابل السلام ركن أساسي لأي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

وصف أول سفير سعودي لدى فلسطين الطرح العربي القائم منذ عقود، "الأرض مقابل السلام"، بأنه ركن أساسي لأي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وزادت التوقعات الأسبوع الماضي بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق سعودي-إسرائيلي تاريخي بوساطة أمريكية، رغم أن التوقيت والشروط لا تزال غامضة، بحسب وكالة "رويترز".



وأجرى نايف السديري، سفير السعودية غير المقيم لدى فلسطين، وهو منصب كشفت عنه المملكة الشهر الماضي، أول زيارة إلى مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وقدم أوراق اعتماده أيضاً "قنصلا عاما في القدس".



وقال السديري، للصحفيين في رام الله، إن زيارته تعد تأكيدا "على أن القضية الفلسطينية وفلسطين وأهل فلسطين يقعون في مكانة عالية ومهمة، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون هناك مجال لتعاون أكبر بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين من خلال هذا التأييد وهو دلالة مهمة لحرص المملكة على هذه البلد وأهلها".



وفي إشارة إلى احتمال التطبيع مع إسرائيل، أوضح السديري أن "كلمة تطبيع توضع في سياق غير مناسب، أحياناً التطبيع يعني في العربية الشيء الطبيعي، والطبيعي بين الشعوب هو السلام والاستقرار، نأمل ونرجو كما تحدث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تكون لنا علاقات طبيعية مع كل دول العالم".



وأضاف: "المبادرة العربية التي قدمتها المملكة عام 2002 هي ركن أساسي من أي اتفاق قادم إن شاء الله"، في إشارة إلى اقتراح طرحته الرياض وتبنته الدول العربية على نطاق واسع فيما بعد، والذي يفيد بأن إسرائيل لن تحصل على اعتراف عربي بها إلا إذا انسحبت من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.



من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن زيارة السديري "ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".



بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان)، اليوم الثلاثاء، أن أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية "سيكون اتفاقا يدعمه اليمين"، في إشارة إلى الأحزاب الدينية في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو.