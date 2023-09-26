أعلنت قناة on عن موعد عرض أولى حلقات برنامج معكم منى الشاذلي، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي في موسمه الجديد 2023.

ومن المقرر أن تقدم منى الشاذلى حلقتين من "معكم" يومى الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة 10:00 مساء، احتفالا بالذكرى الخمسين لـ نصر أكتوبر المجيد 1973.

وتضم الحلقة النجوم "محمد الحلو، محمد ثروت، أحمد جمال، وليد توفيق وياسمين علي".

جدير بالذكر، أن شبكة قنوات on أعلنت عن تقديم الإعلامية منى الشاذلي برنامجها "معكم" بشكله وموسمه الجديد على شاشتها، خلال الفترة المقبلة، وانطلاق أولى حلقاته قريبا، وذلك فى إطار خطة التطوير البرامجى والخرائط الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان برنامج "معكم منى الشاذلي" قد حقق عبر 10 سنوات حقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية على قنوات سي بي سي، والانتقال إلى ON سيكون استمرارًا لصيغته الناجحة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

يتنوع البرنامج بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية، كما حصد عديدًا من الجوائز والتكريمات والاستفتائيات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.