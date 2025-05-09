أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة

بدا موسم ريال مدريد كارثيا قبل عدة أسابيع، ولكن إذا تمكن رجال المدرب كارلو أنشيلوتي في قهر برشلونة، بعد غد الأحد، فسينعشون آمالهم في الدفاع عن لقب الليجا.

ويعاني ريال مدريد من جراحه القارية بعد هزيمتيه المدويتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال، وبات أنشيلوتي على أبواب الرحيل في نهاية الموسم، ولكن قد يكون ذلك مع لقب كبير بين يديه.

وأثار خروج برشلونة الأوروبي على يد إنتر ميلان، من نصف النهائي، الثلاثاء الماضي، حماسا كبيرا في العاصمة الإسبانية، وإذا تمكن الريال من تجاوز الفريق الكتالوني في صدارة الترتيب، فقد يُحدث تغييرا جذريا في موسمه.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، مع بقاء 4 جولات على خط النهاية.

ويجب على ريال مدريد، تحقيق ما عجز عنه طوال الموسم الحالي، وهو الفوز بالكلاسيكو أمام البارسا.

وقال أنشيلوتي "ستكون لدينا فرصة عظيمة، علينا الاستعداد جيدا، إنها مباراة حاسمة تقريبا".