مهرجان القاهرة للمونودراما: آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة بالورش غدا

أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، موعد انتهاء تلقي طلبات الاشتراك بالورش المصاحبة للمهرجان وهو الأربعاء المقبل، وتتلقى إدارة المهرجان الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني.



وأطلق منذ أيام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، استمارة الاشتراك بالورش المصاحبة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السادسة، وسبق وأعلن الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي عن ثلاثة ورش مختلفة ضمن فعاليات المهرجان وهي: ورشة التغطية الصحفية للمهرجانات الفنية ويقدمها الصحفي جمال عبد الناصر، وورشة العلاج بالفن والتي تقدمها الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وورشة لغة الجسد في المسرح ويقدمها الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة الشاشة المونودراما وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه المخرج أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر والفنان القدير لطفي لبيب والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.