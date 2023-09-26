وزير السياحة الإسرائيلي يحضر مؤتمرا للأمم المتحدة في السعودية

قال مكتب وزير السياحة الإسرائيلي، إن الوزير حاييم كاتس سافر إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مضيفا أنها أول زيارة عامة يقوم بها عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي للمملكة.



والزيارة تستغرق يومين وتأتي في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل بوساطة أمريكية من شأنه إقامة علاقات ثنائية رسمية مع إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

والجمعة الماضية، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل والسعودية، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: "أعتقد أننا على أعتاب اختراق أكثر دراماتيكية، سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إن مثل هذا السلام سوف يقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي".

وأضاف نتنياهو أن ذلك سيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ومضى نتنياهو قائلا: "السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيؤدي بالفعل إلى شرق أوسط جديد".

وكان ولي العهد السعودي قال في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونشرتها الخميس الماضي حول تطبيع العلاقات المحتمل مع إسرائيل: "لدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن. علينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل حياة الفلسطينيين وجعل إسرائيل لاعباً في الشرق الأوسط".

وعندما سأله مذيع فوكس بريت باير عما إن كانوا قريبين من الأمر، رد الأمير محمد بن سلمان بالقول: "نقترب كل يوم أكثر ويبدو الأمر جديًا لأول مرة. سنرى كيف ستسير الأمور".