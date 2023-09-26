محافظ القليوبية يتوجه لموقع حريق مصنع العبور

توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منذ قليل، إلى موقع الحريق بمصنع ملابس جاهزة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وتواجد في موقع الحريق كلاً من اللواء حسام القرنشاوي الإدارة العامة للحماية المدنية، واللواء أحمد غالب وكيل الإدارة العامة للإطفاء، والعميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والعميد محمد البطوطي مدير إدارة مرور القليوبية، والعقيد مايكل منير رئيس شرطة جهاز تنمية العبور، والمقدم محمد عزام رئيس وحدة مطافيء العبور، والمهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية العبور.



وأوضح "الهجان"، في بيان له اليوم أنه جرت السيطرة على الحريق بالكامل ولا توجد خسائر بشرية، والخسائر في محتويات المبنى.

كانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية للمحافظة، بلاغا بنشوب حريق في مصنع ملابس جاهزة على مساحة 3300م٢ مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد نشب الحريق بالدورين الثاني والثالث، وجرى الدفع بـ 16 سيارة إطفاء بالإضافة إلى 2 خزان استراتيجي سعة 35 طن ومنصة هيدروليك.



وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الإطفاء حيث جرى السيطرة على الحريق بدعم من الإدارة العامة للحماية المدنية، ومحافظة المنوفية والشرقية والقاهرة.

جرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وحصر الخسائر والتلفيات.