نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في كشف غموض العثور على جثة شخص بجانب الطريق بالإسماعيلية، إذ تبين إن المجني عليه خرج بصحبة آخرين للتنقيب عن الآثار وانهالت عليه الحفرة اثناء الحفر.

وتلقى مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا بقيام مجهولين مستقلين سيارة ربع نقل بإلقاء جثمان أحد الأشخاص على جانب الطريق بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص أمكن تحديد المتوفي سائق - مقيم بمحافظة الشرقية - وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أنه كان بصحبة 5أشخاص – مقيمين بمحافظة الشرقية- حال قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنزل أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتبين وجود حفرة داخل حوش المنزل، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وأقروا بأنه حال تواجد المتوفي داخل الحفرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار إنهالت عليه الرمال فقاموا بانتشال جثمانه وإلقائه بمكان العثور عليه وفروا هاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.