فجر عمر زعلوك، وكيل اللاعبين، مفاجأة من العيار الثقيل حول ترحيب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الأسبق، بالانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

قال زعلوك في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»، إنه تواصل مع راموس، وعرض عليه فكرة الانتقال إلى الزمالك.

وأضاف:" راموس رحب بالانضمام للزمالك، لكن يبقى الخلاف حول المطالب المالية لنجم ريال مدريد السابق".

أشار:" حسم مصير صفقة راموس خلال الأسبوع المقبل، ومن الوارد انتقاله للزمالك قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري".

وكان سيرجيو راموس صاحب الـ 38 عامًا قد رحل عن صفوف إشبيلية، عقب الموسم الماضي، بعد نهاية عقده، ولم ينتقل لأي نادٍ آخر، رغم غلق باب سوق الانتقالات في أوروبا.

ويملك راموس فرصة كبيرة للانتقال إلى أي فريق يريده، باعتباره لاعبًا حرًا.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قد أفادت مؤخرا بأن راموس رفض سلسلة عروض من جميع أنحاء العالم، وتحديدًا من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وتركيا، إلى جانب السعودية، نظرًا لضعف المقابل المالي.