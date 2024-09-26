الكويت تدرس زيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط

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كشف مصدر حكومي في الكويت عن توجه الحكومة لزيادة أسعار البنزين، حسب سعر السوق العالمية قريباً.

وأوضح المصدر لصحيفة «القبس» الكويتية، أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على «الوافدين فقط»، قائلًا إن الحكومة ستقر دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.

وتعتبر الكويت واحدة من كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، وتقدر احتياطاتها المؤكدة في نهاية 2022 بنحو 101.5 مليار برميل.

وقال المصدر إنه «من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين».

وتتوقع وزارة المالية الكويتية وفقا لميزانية 2024-2025؛ عجزا 5.892 مليار دينار (19.15 مليار دولار) وإيرادات إجمالية 18.662 مليار دينار.

وحسب الوزارة فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 16.234 مليار دينار بتراجع 5.4% عن الميزانية السابقة، استنادا إلى سعر للنفط 70 دولارا للبرميل.

وأشار المصدر إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشئون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.

ويبلغ إنتاج الكويت من النفط 2.59 مليون برميل يوميا، وبلغ متوسط الإنتاج 2.59 مليون برميل يوميًا في 2023، وفق تقديرات أوبك. وتصدر الكويت كل ما تنتجه من النفط الخام تقريبا.