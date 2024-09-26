روسيا تدعو إلى وقف تصعيد العنف في الشرق الأوسط

قال سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، إن روسيا تدعو إلى وقف فوري لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط خشية أن تخرج الأمور عن السيطرة في المنطقة.

وأضاف فيرشينين، أن التطورات في المنطقة تثبت مرة أخرى أنه لا يمكن إيجاد الحلول لحل الأزمات المدمرة بما فيها الأزمة اللبنانية، إلا من خلال الحوار، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال فيرشينين: "يجب وقف دوامة العنف فورا قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.. وندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء ويهيئ الظروف لإعادة عملية التسوية إلى المسارين السياسي والدبلوماسي".

وحذر فيرشينين، من "الخطاب المتهور" في إشارة إلى التصريح الأخير لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بأن الإسرائيليين قادرون على إعادة لبنان إلى العصر الحجري.

وقال فيرشينين: "نحن واثقون من أنه في ظل الأجواء المتوترة للغاية، من المهم بشكل خاص إظهار أقصى قدر من ضبط النفس وتجنب الاستفزازات التي تهدف إلى تصعيد الصراع بشكل أكبر".