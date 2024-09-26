السجن 3 سنوات لسيدة حرضت على خطف مواطن في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 3 سنوات لمتهمة بالتحريض على خطف مواطن بسبب خلافات بينهما.

وسبق أن قضت المحكمة حضوريا بسجن متهمين اثنين بتنفيذ مخطط الخطف، فيما جاء الحكم ضد المتهمة الأولى غيابيا وأعيدت اجراءات محاكمتها عقب القبض عليها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم خطفوا بالإكراه المجنى عليه "م.ع" بسبب خلاف واقع بينه وبين المتهمة الأولى حيث تقابلا المتهمين الثاني والثالث مع المجني عليه بالطريق العام حال استقلاله الدراجة النارية "توكتوك" والمملوك للمجنى عليه الثاني طالبين منه إيصالهم إلى وجهتهم، وما أن وصلا إلى مقصدهما أشهر أولهما في وجهه سلاح أبيض واصطحباه عنوة لداخل العقار محل سكنهم محتجزين اياه أعلى ذلك العقار طالبين فدية.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم سرقوا دراجة نارية "توكتوك" والمملوكة للمجني عليه الثاني بعدما تمكنوا من خطفوه مع المجني عليه الأول.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم عذبوا المجني عليه الأول بدنيا ووثقاه بالحبال وإنهالا عليه ضربا بالأيدي فتمكنوا بذلك من بث الرعب في نفسه وشلت مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم حازا وأحرزا سلاح أبيض (مطواة) دون مسوع من الضرورة المهنية أو الشخصية.



