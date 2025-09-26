عضوة بمجلس الاحتياط تطالب بالتخلي عن سعر الفائدة الرئيسية كأداة للسياسة النقدية في أمريكا

اقترحت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في دالاس، التخلي عن سعر الفائدة الرئيسية على الأموال الاتحادية كأدة رئيسية يستخدمها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي لتوجيه اقتصاد البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي – واستخدام مؤشر سوقي أكثر انتشارا.

في خطاب ألقته أمس الخميس ومقال مصاحب، أشعلت لوغان، بشكل غير متوقع، نقاشا يقول المشاركون في السوق إنه طال انتظاره.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك أوف أمريكا القول "لطالما طالبنا مجلس الاحتياط الفيدرالي بتحويل هدف سياسته من الأموال الفيدرالية إلى اتفاقيات إعادة الشراء، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "لماذا لوري؟ لأنه لا أحد يفعل شيئًا حيال ذلك. عليها أن تحرك الأمور. وقد فعلت ذلك بالفعل بخطابها".

وذكرت بلومبرج أن الأمر المطروح هو ما إذا كان البنك المركزي يربط سعر فائدته المرجعي بسوق حيوية بما يكفي لاستيعاب تقلبات احتياجات التمويل قصير الأجل في النظام المالي بأكمله.

وأشارت إلى انكماش سوق الأموال الفيدرالية، الذي كانت البنوك تُقرض فيه بعضها البعض لليلة واحدة، إلى حد كبير. وحل محله في السنوات الخمس عشرة الماضية سوق اتفاقيات إعادة الشراء، وهو شكل آخر من أشكال الإقراض قصير الأجل.

وتعتبر سوق اتفاقيات إعادة الشراء مفتوحة لمجموعة أوسع من المشاركين الماليين، ويقدم أسعار فائدة أكثر جاذبية. هذا يعني أن التحول عن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيسمح لمجلس الاحتياط الفيدرالي بالعمل في سوق أكثر استقرارا ورسوخا، مما قد يزيد من فعالية السياسة النقدية.

وقالت لوجان أمس في تصريحات مكتوبة أثناء مؤتمر لبنك الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تدير سياسات الاحتياطي الفيدرالي: "لقد حان الوقت للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للاستعداد لاستهداف سعر فائدة مختلف قصير الأجل".