انقطاع الكهرباء في كاليفورنيا نتيجة الحرائق ينعش تجارة المولدات الكهربائية

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قال رئيس شركة لإنتاج المولدات الكهربائية في الولايات المتحدة أن تكرار انقطاع الكهرباء في ولاية كاليفورنيا نتيجة حرائق الغابات، يوفر فرصة ضخمة لشركته.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن آرون جاجدفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "جنيراك هولدينجز" ومقرها ويسكنسون، إن الأمر قد يستغرق عشرة أعوام لتعزيز شبكة الكهرباء بالشكل الكافي لتفادي الانقطاع.

وأضاف أنه حتى هذا الحين فإنه يتوقع دخلا سنويا بما يتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار ربما حتى 2022.

وتشهد كاليفورنيا حاليا حرائق غابات سببت دمارا واسعا وانقطاعا للكهرباء لفترات طويلة في عدة مناطق بكاليفورنيا.

و تضرر نحو 300 منزل بسبب الحرائق كما جرى إغلاق بعض الطرق في المناطق المتضررة.

وحثت الحماية المدنية السكان على اتباع التعليمات الواردة من السلطات والإخلاء الفوري إذا طلب منهم ذلك.

واندلعت الحرائق في وقت مبكر من يوم الجمعة وتم تعليق الدراسة في تيكاتي وبلاياس دي روساريتو وتيخوانا.

وتنتشر الحرائق بسرعة بسبب موجة من الرياح الساخنة ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف.