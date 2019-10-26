مصر في المركز الثاني ببطولة العالم لناشئي الكاراتيه

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تقدم المنتخب الوطني للكاراتيه في ترتيب ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياغو في تشيلي إلى المركز الثاني.

بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من البطولة تقدمت مصر لتحتل المركز الثاني ب 4 ذهبيات 3 فضيات و3 برونزيات بإجمالي 10 ميداليات. وتحتل تركيا المركز الأول في جدول الميداليات بفارق فضية واحدة عن مصر حيث حقق المنتخب التركي 4 ذهبيات 4 فضيات وبرونزيتين بإجمالي 10 ميداليات.

وتوج بالميداليات الذهبية لمصر كل من: بسملة حسن (-54 كجم كاديت)، وياسمين الجويلي (-48 كجم، ناشئات -18 عاما)، وأحمد أيمن لطفي (-61 كجم ناشئين -18 عاما)، وحازم أحمد (+76كجم ناشئين -18 عاما).

وفاز بالميداليات الفضية كل من: محمد حسين (كاتا كاديت) وفاطمة عبد الناصر سرور (-47 كجم كاديت) وحسام مختار (-70 كجم كاديت).

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: وليد كريم (كاتا ناشئين)، ونور إيهاب أبو شويكة (+59 كجم ناشئات -18 عاما)، ومحمود جابر منصور (-76 كجم ناشئين -18 عاما).

وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.