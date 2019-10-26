ياسمين الجويلي تتوج بذهبية بطولة العالم لناشئي الكاراتيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فازت ياسمين نصر الجويلي، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الذهبية في منافسات وزن -48 كجم (ناشئين -18 عام) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجـو في تشيلي.

وتوجت ياسمين بالذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على لاعبة روسيا اليزافيتا جريجوريفا بنتيجة 3-0.

وقد حققت ياسمين مشوارا مميزا بالبطولة حيث احتلت المركز الأول للمجموعة الأولى بعد فوزها في جميع مبارياتها على بطلات البرازيل وبولندا والنمسا والهند وأوكرانيا.

يذكر أن ياسمين نصر هي صاحبة أول ميدالية أولمبية في تاريخ الكاراتية المصري حيث توجت بذهبية دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 2018.

وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري الكاراتيه.