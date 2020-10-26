الصحة العالمية: أوروبا مازالت قادرة على تجنب الإغلاق الكامل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه مازال في مقدور دول قارة أوروبا تجنب العودة إلى الإغلاق الكامل رغم تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء القارة.

من ناحيتها قالت شركة المستحضرات الطبية البريطانية أسترازينيكا إن اللقاح الذي تطوره للوقاية من الفيروس أدى إلى زيادة المناعة لدى كبار السن، في حين قالت شركة جونسون أند جونسون الأمريكية إن الدفعات الأولى من اللقاح الذي تطوره للوقاية من فيروس كورونا المستجد ستكون متاحة خلال يناير المقبل.

كانت الشركتان قد استأنفتا التجارب السريرية على اللقاحين بعد وقفها بسبب ظهور بعض المخاوف الصحية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

من ناحية أخرى يتجه مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ شهر تقريبا بسبب المخاوف من تداعيات عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى الارتفاع على الاقتصاد العالمي، وتراجع احتمالات إقرار حزمة التحفيز الاقتصصادي الجديدة في الولايات المتحدة قبل التصويت في انتخابات الرئاسة يوم 3 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.