بنس يعتزم مواصلة حملته الانتخابية برغم إصابة مساعد له بكورونا

قال مسؤولون أمريكيون إن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس سوف يستمر في سفرياته الخاصة بحملته الانتخابية، على الرغم من تأكد إصابة مدير مكتبه بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض إن بنس موظف أساسي ومن ثم فهو معفي من الالتزام بإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والتي تحث المواطنين المعرضين للإصابة بالفيروس، على الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز لشبكة "سي إن إن" التليفزيونية الأمريكية اليوم الأحد إن "الموظف الأساسي، سواء كان نائب رئيس الولايات المتحدة أو أي شخص آخر، يتعين عليه مواصلة العمل".

ومن المقرر أن يسافر بنس، الذي يرأس مهمة الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، إلى ولاية نورث كارولينا لحضور تجمع انتخابي اليوم الأحد.

وقال ميدوز إن بنس سوف يرتدي كمامة وسيتبع إجراءات التباعد الاجتماعي.

كان مكتب بنس قد أعلن تشخيص حالة مدير مكتبه مارك شورت بإصابته بكورونا، في وقت متأخر من يوم السبت، مضيفا أن نتيجة اختبار بنس للكشف عن كورونا جاءت سلبية، وسوف يواصل العمل وفق جدول أعماله المزدحم بالسفر قبيل انتخابات الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وكان ما لا يقل عن خمسة أشخاص من المحيطين ببنس قد جاءت نتيجة اختباراتهم بالفيروس إيجابية، في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بالأمر،قولها إن ميدوز سعى إلى التكتم عن أنباء التفشي هذه عن العامة.

وهذا هو أحدث تفش بالبيت الأبيض، بعدما أصيب بالفيروس الرئيس دونالد ترامب وأكثر من عشرة أشخاص آخرين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميدوز لشبكة" سي إن إن": " إننا لن نتمكن من السيطرة على الجائحة. نحن ماضون في السيطرة على حقيقة أن نتحصل على لقاحات وعلاجات ومسكنات أخرى".

وعبر خبراء عن عدم توقعهم توفر لقاح على نطاق واسع حتى مرور عدة أشهر من العام المقبل.

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إن ميدوز "اعترف بشكل مذهل" أن الإدارة "قد تخلت حتى عن محاولة السيطرة على هذه الجائحة".

وأضاف بايدن في بيان صادر عن حملته إنه "كان اعترافا صريحا بما كانت عليه استراتيجية الرئيس ترامب بوضوح منذ بداية هذه الأزمة: رفع الراية البيضاء للهزيمة والأمل في أنه بتجاهل ذلك، سيختفي الفيروس ببساطة. الفيروس لم يختف، ولن يختفي".

ويواصل ترامب، الذي يستمر في تنظيم تجمعات انتخابية حاشدة يرتدي فيها القليل من أنصاره كمامات، تقليله من خطورة الفيروس. ويحذر منافسه الديمقراطي جو بايدن من "شتاء مظلم" قادم، حيث تقفز حالات الإصابة مجددا بالبلاد.

وعبر حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي عن "دهشته" من عودة بنس إلى الحملة الانتخابية بعد إصابة مساعديه بالفيروس.

وقال لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية التليفزيونية إنه "يتعين على الجميع أن يضعوا صحة الأشخاص الذين سيتواصلون معهم في المقام الأول ".

وكان كريستي، وهو جمهوري، واحدا من بين أفراد الدائرة المقربة لترامب، والذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية بفيروس كورونا في نفس وقت إصابة الرئيس. وقال بعد ذلك إنه "كان على خطأ" في عدم ارتدائه كمامة بالبيت الأبيض.

كانت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس قد علقت حملتها بشكل شخصي لعدة أيام في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن جاءت نتيجة اختبار شخصين بحملتها إيجابية بفيروس كورونا.