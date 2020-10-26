الاتحاد الأوروبي يدعم المرشحة النيجيرية لرئاسة منظمة التجارة العالمية

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قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التكتل يقف موحدا وراء نجوزي اوكونجو إيويالا مرشحة نيجيريا في المرحلة الأخيرة من انتخابات الرئيس الجديد لمنظمة التجارة العالمية والتي وصلت إليها مرشحتان من بين باقي المرشحين الذين خرجوا من السباق تباعا.

ويجري السباق على الفوز برئاسة منظمة التجارة العالمية حاليا بين النيجيرية إيويالا ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يوو ميونج هيي.

وأيا كانت الفائزة فستكون أول سيدة ترأس منظمة التجارة العالمية التي تضم 164 دولة منذ قيامها قبل 25 عاما.

وبحسب مصدر دبلوماسي فإن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة توصلوا إلى اتفاق اليوم الاثنين على تأييد أوكونجو إيويالا.

وشغلت إيويالا منصب وزير المالية في نيجيريا كما عملت في البنك الدولي لمدة 25 عاما.

وترأس حاليا إيويالا التحالف الدولي "جافي" لتوفير اللقاحات. يتشكل هذه التحالف من مؤسسات عامة وخاصة ويستهدف ضمان تطعيم مئات الملايين من الأطفال في مختلف انحاء العالم.

وفي المقابل تشارك الكورية الجنوبية هيي في المحادثات التجارية متعددة الأطراف منذ 1995 عندما تولت ملف منظمة التجارة العالمية في وزارة التجارة الكورية الجنوبية.

وتشمل خبرات هيي المفاوضات مع بعض أكبر اللاعبين في مجال التجارة العالمية ومنهم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع حسم اختيار رئيس منظمة التجارة العالمية الجديد قريبا، مع انتهاء المرحلة الثالثة من المشاورات بين الدول الأعضاء غدا الثلاثاء.

كان الرئيس السابق للمنظمة روبرتو ازفيديو، استقال من منصبه في نهاية أغسطس الماضي لأسباب عائلية بعد سبع سنوات قضاها في المنصب.