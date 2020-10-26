وزير خارجية اليونان: تركيا تحولت إلى وكالة سفر للجهاديين

أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن قلق بلاده إزاء الدور السلبي الذي تقوم به تركيا في سوريا، واصفًا إياها بوكالة سفر للجهاديين.

وقال ديندياس - في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الاثنين وفقًا لقناة (رسيا اليوم) - : "للأسف هناك قاسم مشترك في كل المجالات يتمثل في العامل التركي المزعزع للاستقرار، حيث تحولت تركيا إلى وكالة سفر للجهاديين، الذين يجرى إرسالهم إلى جبهات مختلفة".

من جهته.. قال لافروف: "إن مواقف روسيا وتركيا من قضايا مختلفة ليست دائمًا متطابقة رغم العلاقات الجيدة بين الجانبين"، مشيرًا إلى أن روسيا مهتمة بحل الخلافات بين تركيا واليونان في منطقة البحر الأبيض المتوسط عن طريق الحوار.