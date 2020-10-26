لازارو: لا أطيق انتظار المشاركة مع مونشنجلاباخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى اللاعب النمساوي فالنتينو لازارو حماسا شديدا لتسجيل ظهوره الأول مع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، والذي انضم إليه بعقد إعارة من إنتر ميلان الإيطالي.

وقال لازارو /24 عاما/ في تصريحات لمجلة "كيكر" نشرتها اليوم الاثنين :"لا أطيق انتظار الدفع بي من قبل المدرب. الأمر بيده الآن، وسيدفع بي عندما يرى أنني جاهز. أنا أشعر بحال جيد ولا أعاني من مشكلات."

وأضاف لازارو، الذي غاب لفترة بسبب إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، إنه يتطلع بحماس لاستعراض قدراته.

وتجدر الإشارة إلى أن لازارو كان قد لعب في وقت سابق تحت قيادة ماركو روزه المدير الفني الحالي لمونشنجلادباخ، عندما كان مدربا لريد بول سالزبورج النمساوي.

وأبدى لازارو ثقة كبيرة في مدربه روزه قائلا إنه كمدرب يعرف :"كيفية التعامل مع لاعبيه"، مضيفا أنه عندما تكون العلاقة جيدة بين اللاعبين والمدرب، فإن هذا يحدث الفارق بالفريق.

وتابع :"أعتقد أن الأجواء هنا ستشكل واحدة من أبرز نقاط قوة الفريق."

ويستعد بوروسيا مونشنجلادباخ لمواجهة ضيفه ريال مدريد الإسباني غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.