بارتوميو: لم أفكر أبدا في الاستقالة من رئاسة برشلونة

أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنه لم يفكر في الاستقالة من منصبه، رغم كل المطالبات بذلك منذ نهاية الموسم الماضي.

وقال بارتوميو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: "لم أفكر في الاستقالة أبدًا، مشروع النادي مثير للاهتمام للغاية، مع اللاعبين الشباب والمحاربين القدامى، مثل ميسي، أعتقد أننا سنفوز بالألقاب هذا الموسم".

وأضاف: "لا يوجد سبب يجعلني أقدم استقالتي، ستكون لحظة سيئة أن نترك برشلونة بدون رئيس يتخذ القرارات التي نتخذها كل يوم".

بارتوميو أيضا تحدث عن موعد إجراء التصويت بشأن حجب الثقة من مجلس الإدارة قائلًا: "طالبنا الحكومة في كتالونيا بتأجيل التصويت 15 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا، وجاء الرد بالرفض".

وتابع: "طالبنا بإجراء التصويت في العديد من أنحاء كتالونيا وليس فقط في الكامب نو، من أجل الحفاظ على صحة أعضاء النادي، حتى لا يضطر الأعضاء للسفر لذا نطالب بتأجيل التصويت 15 يوما".

وواصل: "الحكومة تريد إجراء التصويت 1 أو 2 نوفمبر، لكن سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا الموعد بعدة أماكن".

وأتم رئيس برشلونة: "حتى نحصل على إجابة من الحكومة، لن نتخذ أي قرارات، نحن ننتظر"