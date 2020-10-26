العراق يعول على موقف روسيا في تفكيك أزمات المنطقة

صرح مسئول أمني عراقي كبير، اليوم الاثنين، أن العراق يعول على موقف روسيا لحل وتفكيك الأزمات في المنطقة؛ لأنها لا تتحمل حروبا جديدة على الإطلاق.

وقال قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف، "إن العراق لاينسى موقف روسيا الداعم بالحرب ضد داعش، وإن الحكومة العراقية تعتمد مبدأ الحوار الذي هو الحل الأمثل مع باقي الدول".

وأضاف الأعرجي: "أن العراق مستعد للتعاون في كافة المجالات مع روسيا بما يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم".

من جانبه، أكد المبعوث الروسي، "أن هناك فرصة لتفعيل دور المركز الرباعي، وأن روسيا تتفق مع العراق بالتعاون التام بكل الاتجاهات، وخصوصاً تلك التي تتصل بالأمن القومي العراقي".